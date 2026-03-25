dr automobiles trova nuova casa a monza e vimercate nella concessionaria storica della brianza

DR Automobiles apre due nuove sedi a Monza e Vimercate, all’interno di concessionarie storiche della zona. La società, originaria del Molise, ha registrato negli ultimi anni una crescita nel mercato italiano, specializzandosi nella produzione di SUV a GPL e city car completamente elettriche. Le nuove aperture si inseriscono nella rete commerciale già attiva nella regione, rafforzando la presenza dell’azienda nel settore automobilistico.

Tutti veicoli che si presentano con dotazioni ricche, consumi contenuti e prezzi accessibili, perfetti per la mobilità quotidiana brianzola caratterizzata da traffico intenso, autostrade e parcheggi stretti. Protagonista dell’arrivo di DR Automobiles in terra brianzola è la storica concessionaria Messa T, da oltre 60 anni simbolo indiscusso dell’automotive della zona con generazioni di clienti fedeli. Diventata definitivamente dealer ufficiale DR Automobiles per vendita, assistenza post-vendita e ricambi originali, con l’ingresso del marchio già nel 2025, Messa T ha segnato un ampliamento strategico dell’offerta. • Dotazioni complete già dalla versione base (cruise control, telecamera posteriore, infotainment avanzato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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