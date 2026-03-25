Forlì la grinta di De Risio per la salvezza | Ripartiamo arrabbiati E siamo sul pezzo

A Forlì, il centrocampista ha dichiarato di ripartire con rabbia e determinazione, sottolineando di essere concentrato sull’obiettivo della salvezza. Ha affermato che si mantiene presente sul campo e che non si distrae, anche nelle situazioni più difficili. Le sue parole riflettono un atteggiamento di impegno e costanza, senza lasciare spazio a distrazioni o tentennamenti.

"Lì, sempre lì, lì nel mezzo. Finchè ce n’hai stai lì". Quando Luciano Ligabue scriveva ‘Una vita da mediano’ si riferiva a Lele Oriali, centrocampista sette polmoni, di fatica ed equilibrio, dell’Inter e dell’Italia Mundial ‘82. Con le dovute proporzioni, sia chiaro, il brano del rocker di Correggio calza a pennello anche a Carlo De Risio. Stoffa da leader, esperienza da vendere, la 34enne mezzala di Vasto è l’anima belligerante di un Forlì da vorrei ma non posso, capace di dominare il Campobasso (quarto) a domicilio, ma troppo tenero per fargli male. E quando non mordi, il calcio ti presenta il conto. Anche in zona Cesarini: 2-0. "Ripartiamo arrabbiati, perché abbiamo disputato una gran partita, pur non avendo portato a casa punti, e dimostrato di potercela giocare alla pari con la quarta della classe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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