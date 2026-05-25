Dove vedere Paolini e Berrettini | tutto lo sport in tv del 25 maggio

Il 25 maggio sono in programma diverse dirette sportive in TV. Tra gli eventi principali ci sono le partite di calcio, i match dei mondiali di hockey su ghiaccio e le gare di basket, sia italiane che americane. La programmazione include anche le esibizioni di atleti come Paolini e Berrettini. La giornata offre un’ampia scelta di sport in diretta, coprendo diversi discipline e competizioni internazionali.

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Quindi la carceriera Errani ha concesso qualche settimana di riposo alla sua imprigionata... Non penso cambierà molto per la Paolini ma qualche settimana senza pettegolezzi non farà male e allo stesso tempo mi incuriosisce vedere Sara in azione con la p x.com

Da non perdere inoltre il calcio, i mondiali di hockey su ghiaccio e il basket, italiano e americanoDove vedere Jasmine Paolini, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli a Parigi, il calcio, il basket e tutto lo sport in tv di lunedì 25 maggio 2026. gazzetta.it

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