Dove vedere Paolini e Berrettini | tutto lo sport in tv del 25 maggio

Da gazzetta.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 25 maggio sono in programma diverse dirette sportive in TV. Tra gli eventi principali ci sono le partite di calcio, i match dei mondiali di hockey su ghiaccio e le gare di basket, sia italiane che americane. La programmazione include anche le esibizioni di atleti come Paolini e Berrettini. La giornata offre un’ampia scelta di sport in diretta, coprendo diversi discipline e competizioni internazionali.

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