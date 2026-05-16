Dove vedere in tv Perugia-Zawiercie Finale Champions League volley 2026 | orario programma streaming

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella finale della Champions League di volley maschile 2025-2026 sarà protagonista una squadra italiana. Dopo aver superato in semifinale una formazione polacca, la squadra di Perugia si prepara ad affrontare in finale un'altra squadra proveniente dalla Polonia. La partita si svolgerà domani e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La finalissima vedrà quindi due squadre polacche e una italiana contendere il titolo di campione europeo.

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Ci sarà una squadra italiana nella finale della Champions League 2025-2026 di volley maschile: Perugia, dopo aver battuto il Projekt Warszawa quest’oggi in semifinale, domani nell’ultimo atto se la vedrà con un’altra squadra polacca, lo Zawiercie. Il match si giocherà domani, domenica 17 maggio, alle ore 20.30, in Piemonte: alla Inalpi Arena di Torino gli umbri proveranno a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre i polacchi proveranno a detronizzare la compagine italiana. La partita Perugia-Zawiercie, finale della Champions League 2025-2026 di volley maschile, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, ed in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

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