Dove vedere in tv Perugia-Zawiercie Finale Champions League volley 2026 | orario programma streaming

Nella finale della Champions League di volley maschile 2025-2026 sarà protagonista una squadra italiana. Dopo aver superato in semifinale una formazione polacca, la squadra di Perugia si prepara ad affrontare in finale un'altra squadra proveniente dalla Polonia. La partita si svolgerà domani e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La finalissima vedrà quindi due squadre polacche e una italiana contendere il titolo di campione europeo.

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