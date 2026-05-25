Dove vedere in tv Darderi-Ofner Roland Garros 2026 | l’orario programma streaming

Il tennista italiano Luciano Darderi, numero 14 del seeding, debutta al Roland Garros 2026 nel terzo giorno del torneo. Affronta nel primo turno l’austriaco Sebastian Ofner. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con orari e programmazione disponibili sui canali ufficiali del torneo.

L’incontro del primo turno in cui si affronteranno il tennista italiano e l’austriaco sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di domani, martedì 26 maggio, sul Court 7: nei due precedenti, entrambi sul circuito maggiore, la situazione è in parità sull’1-1. Court 7 – Dalle ore 11.00Matteo Arnaldi (Italia)-Tallon Griekspoor (Paesi Bassi, 29) Diretta streaming: Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels. LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7, 7-5, 5-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: black out prolungato del magiaro!!! Jasmine Paolini porta a casa un esordio che poteva nascondere numerosi ordini di trappole al Roland Garros 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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