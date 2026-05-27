Dove sono i 2,4 milioni per il Rio Brolo?

Una commissione speciale è stata istituita per il Rio Brolo. I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Alessandro Sangiorgi e Fabio Schiassi, hanno sollecitato chiarimenti sulla destinazione di 2,4 milioni di euro destinati al progetto. La richiesta è stata presentata durante una riunione a San Lazzaro, con l’obiettivo di ottenere spiegazioni sui fondi e sul loro utilizzo.

Una commissione ad hoc sul Rio Brolo. A incalzare, a San Lazzaro, i consiglieri comunali FdI, Alessandro Sangiorgi e Fabio Schiassi (foto a destra). Così i due: "Durante il consiglio di fine aprile il dibattito si è acceso in virtù dell’interrogazione riguardo allo stato di avanzamento del progetto di sistemazione del Rio Brolo nel tratto tombato sulla via San Ruffillo alla Ponticella. Nell’interrogazione abbiamo evidenziato criticità importanti, come l’assenza di risorse economiche effettive e la mancanza di tempi certi per la realizzazione. Nonostante un comunicato dell’amministrazione che annunciava uno stanziamento di 2,4 milioni di euro per il progetto nel bilancio 2026, è emerso che tali fondi non sono realmente disponibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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