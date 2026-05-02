Shakira a Rio | 2 milioni di fan per un record da 130 milioni di euro

A Rio de Janeiro si sono radunate circa due milioni di persone per il concerto di una famosa cantante internazionale. L'evento ha generato un impatto economico stimato in 130 milioni di euro, grazie a spese di viaggio, alloggio e acquisti dei partecipanti. La gestione della folla ha richiesto un dispiegamento massiccio di forze dell’ordine e servizi pubblici. Sono stati predisposti sistemi di sicurezza e di mobilità per garantire il flusso di persone durante tutta la giornata.

? Cosa scoprirai Come farà la città a gestire 2 milioni di persone contemporaneamente?. Quanto incasserà Rio grazie all'impatto economico di questo concerto?. Quali tecnologie useranno gli 8.000 agenti per controllare la folla?. Perché Shakira supererà i record economici di Madonna e Lady Gaga?.? In Breve Impatto economico stimato di 130 milioni di euro per superare Madonna e Lady Gaga.. Investimento pubblico di 3,4 milioni di euro per la rassegna Tutti a Rio.. 8.000 agenti e 18 varchi per gestire la folla sulla spiaggia di Copacabana.. Metropolitana attiva 24 ore e blocchi stradali per gestire il flusso dei fan.. Oltre 2 milioni di persone sono attese a Copacabana per il concerto gratuito di Shakira, un evento che punta a stabilire un nuovo primato per la rassegna Tutti a Rio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shakira a Rio: 2 milioni di fan per un record da 130 milioni di euro Notizie correlate Shakira a Copacabana: concerto epico per 2 milioni di fanLa spiaggia di Copacabana si prepara a ospitare una delle performance musicali più attese del prossimo periodo, con Shakira che salirà sul palco il 2... Shakira in concerto gratuito a Copacabana, attesi milioni di fanLa popstar colombiana Shakira sarà protagonista di un grande concerto gratuito il 2 maggio sulla spiaggia di Copacabana, icona di Rio de Janeiro,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Shakira in concerto gratuito a Copacabana, attesi milioni di fan; Shakira a Copacabana il 2 maggio: data, orario e impatto su Rio; Incidente mortale durante i preparativi del concerto a Rio di Shakira; Un uomo di 28 anni è morto durante la costruzione del palco per il concerto di Shakira a Copacabana. Copacabana in festa per Shakira: attesi 2 milioni di fan, impatto economico boomShakira si prepara a un evento storico a Rio de Janeiro: un concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana che mira a superare ogni record di affluenza e impatto economico. L'esibizione, parte dell'ev ... it.blastingnews.com Shakira in concerto a Rio sfida i record di Madonna e Lady GagaRio de Janeiro si prepara a una notte da record: il megashow gratuito di Shakira a Copacabana potrebbe segnare il picco di pubblico e impatto economico tra i concerti organizzati per l'ormai tradizion ... ansa.it Shakira in concerto a Rio sfida i record di Madonna e Lady Gaga. Attese più di 2 milioni di persone a Copacabana, maxi impatto economico #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/musica/2026/05/02/shakira-in-concerto-a-rio-sfida-i-record-di-madonna- - facebook.com facebook Shakira in concerto a Rio sfida i record di Madonna e Lady Gaga. Attese più di 2 milioni di persone a Copacabana, maxi impatto economico #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com