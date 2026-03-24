Il sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, ha annunciato il divieto ufficiale per la popstar Chappell Roan di esibirsi al prestigioso festival “Todo Mundo no Rio” a seguito dell’ormai famigerato episodio avvenuto in un hotel di San Paolo. La vicenda ha coinvolto Ada, figlia undicenne dell’attore Jude Law e figliastra del calciatore Jorginho Frello, rimasta in lacrime dopo un duro scontro con la sicurezza della cantante. Il provvedimento drastico del primo cittadino ha trasformato un malinteso mattutino in un caso diplomatico e mediatico internazionale. Quero dizer que enquanto eu estiver à frente da nossa cidade – esta moça @ChappellRoan jamais se apresentará no Todo Mundo no Rio! Duvido que a Shakira @shakira @ShakiraBrasil faria isso! Aliás, @FrelloJorginho a sua pequena já é convidada de honra da organização em Maio! https:t. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chappell Roan vs. Jorginho, ci si mette anche il sindaco di Rio che banna la cantante da “Todo Mundo no Rio”

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