La giunta comunale ha approvato una variazione d’urgenza al bilancio di previsione e al Documento unico di programmazione. La decisione, adottata il 21 maggio, prevede lo sblocco di risorse per il territorio, che vengono prelevate dall’avanzo di amministrazione. Tra i progetti interessati ci sono lavori nelle scuole, interventi a Padula e lavori sulla strada Murlungo, inseriti nella variante al bilancio.

La giunta comunale ha approvato una significativa variazione d’urgenza al bilancio di previsione e al Documento unico di programmazione (Dup), che con la delibera del 21 maggio scorso sblocca risorse per il territorio attingendo direttamente dall’avanzo di amministrazione. L’ultimo rendiconto del Comune ha evidenziato un avanzo di oltre 9,5 milioni di euro. Il piano poggia su diverse linee di finanziamento, che integrano risorse comunali, avanzi di amministrazione e importanti contributi esterni. L’edilizia scolastica e il diritto allo studio rappresentano una delle voci più pesanti del piano con 423mila euro per la scuola Buonarroti,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dove finirà il tesoretto. Scuole, Padula, Murlungo nella variante al bilancio

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