Luzzara c’è l’ok al bilancio finale Spunta il tesoretto da 3,5 milioni

Il consiglio comunale di Luzzara ha approvato il bilancio finale per l’anno 2025, chiudendo così l’attività del mandato in corso. In questa occasione è stato reso noto un saldo positivo di circa 3,5 milioni di euro, considerato come un “tesoretto”. L’approvazione si è verificata in vista delle prossime elezioni che porteranno al rinnovo del consiglio comunale.

Con l’approvazione del bilancio 2025 si è chiusa l’attività del consiglio comunale del mandato in corso, in vista delle imminenti elezioni per il rinnovo del consiglio. L’ultimo atto dell’amministrazione uscente ha consegnato un buon risultato di avanzo, con conti in ordine e un ’tesoretto’ per la futura attività amministrativa in paese. L’avanzo totale (poco più di 3,5 milioni di euro) è suddiviso in varie voci: accantonato (la maggior parte per il fondo obbligatorio crediti di dubbia esigibilità), vincolato, destinato e libero. La parte vincolata include anche le risorse per la ciclabile di collegamento con la zona industriale, la cui gara è stata assegnata, in avvio nelle prossime settimane per essere completata entro l’anno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luzzara, c’è l’ok al bilancio finale. Spunta il tesoretto da 3,5 milioni Notizie correlate Il bilancio comunale regala a Cattolica un tesoretto da oltre 2,8 milioni di euroUna gestione solida con un risultato d’amministrazione di oltre 14milioni e 400mila euro, in linea con quello dell’anno precedente, un avanzo libero... Savignano, tesoretto da 8 milioniA Savignano, l’amministrazione comunale ha stanziato 220mila euro per la riqualificazione di via Rubicone Destra. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Luzzara, c’è l’ok al bilancio finale. Spunta il tesoretto da 3,5 milioni; Vent'anni fa, il 29 aprile 2006, se ne andava Domenico Luzzara, il presidente della Cremonese pane e salame che ci ha fatto sognare. Manovra 2026: varate misure per 22 miliardi. Cosa c'è dentro la legge di BilancioIl ministro Giorgetti: Ce l'abbiamo fatta: noi l'abbiamo approvata, altri Paesi in Europa no. Dal fisco alle pensioni, dal bonus sport alla casa, ecco in sintesi quali sono i punti principali Roma, ... quotidiano.net Bilancio d’esercizio: come redigerloLe società di capitali (e le società cooperative) hanno l’obbligo di redigere, al termine del periodo amministrativo, un documento contabile fondamentale: il bilancio d’esercizio. Si compone di più ... ipsoa.it L’omaggio della Curva Sud Erminio Favalli a Domenico Luzzara in occasione di Cremonese-Lazio. - facebook.com facebook