Ebola gli Stati Uniti dirottano un volo | a bordo un passeggero del Congo Le nuove norme sanitarie contro il virus

Gli Stati Uniti hanno dirottato un volo a causa di un passeggero proveniente dal Congo, in relazione alle recenti misure sanitarie contro il virus Ebola. Le autorità hanno adottato nuove norme per il controllo dei viaggi e delle persone in transito, in risposta alla diffusione dell’epidemia. La decisione ha comportato il cambio di rotta di alcuni voli e l’adozione di procedure più restrittive alle frontiere. La gestione dei flussi transfrontalieri resta una sfida tra le diverse nazioni coinvolte.

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