Doppia festa in Largo del Teatro

Notizia in breve

In Largo del Teatro si svolge una serata con focacce, panzerotti e vino fresco. L’evento, che si ripete, prevede anche la presenza di un ospite speciale. La manifestazione si svolge in un’atmosfera informale e conviviale, con cibo e bevande disponibili per i partecipanti. Non sono stati annunciati dettagli aggiuntivi su eventuali attività o partecipanti specifici.