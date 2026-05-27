Doppia festa in Largo del Teatro
In Largo del Teatro si svolge una serata con focacce, panzerotti e vino fresco. L’evento, che si ripete, prevede anche la presenza di un ospite speciale. La manifestazione si svolge in un’atmosfera informale e conviviale, con cibo e bevande disponibili per i partecipanti. Non sono stati annunciati dettagli aggiuntivi su eventuali attività o partecipanti specifici.
Tornano le serate tra focacce appena sfornate, panzerotti caldi, vino fresco e questa volta con un ospite speciale. Ad accompagnare la serata ci sarà il dj set di Foresta. Cantautrice italo-brasiliana indipendente dal tocco elegantemente jazzy, Foresta vi porterà nel suo personale “posto in riva. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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