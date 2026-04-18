In Toscana, il circuito del Mugello celebra i suoi 50 anni con un evento speciale, attirando appassionati e appassionate di motori da tutta Italia. La pista, immersa tra le colline verdi, si prepara a ospitare una serie di manifestazioni per ricordare mezzo secolo di competizioni e passione. Durante questa ricorrenza, si susseguiranno gare, esposizioni e momenti di festa, trasformando il Mugello in un luogo di incontri e celebrazioni motoristiche.

C’è un luogo in Toscana dove il rombo dei motori si mescola al battito del cuore tra le verdi colline del Mugello. Un tracciato dove ogni curva racconta una leggenda, ogni rettilineo è una promessa, ogni vittoria un pezzo di eternità. Sui suoi 5.245 metri grandi campioni delle due – e quattro – ruote hanno scritto la storia raggiungendo un traguardo glorioso: 50 anni da quando si corse il primo Gran Premio d’Italia di Motociclismo. Tutto ebbe inizio il 16 maggio 1976. A vincere nella classe regina, allora era la 500cc, fu il mito Barry Sheene con pole della leggenda Giacomo Agostini, Johnny Cecotto nella 350, Walter Villa in 250, Pier Paolo Bianchi in 125 e Ángel Nieto nella classe 50.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti ai 50 anni del Gp. Mugello, sarà festa doppia

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