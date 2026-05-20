Inventaria 2026 la Festa del Teatro Off prosegue al Teatro Trastevere

Da romatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il viaggio della sedicesima edizione di INVENTARIA, la festa del teatro off capitolino, presegue al Teatro Trastevere, dove il 26 maggio andrà in scena la prima romana di Distinti saluti, lo spettaccolo di Sara Baldassarre e Letizia Buchini.L’opera arriva a INVENTARIA forte di prestigiosi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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20260514 - inventaria, 16^ edizione

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