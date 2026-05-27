Dopo la sconfitta a Venezia e Reggio Calabria cosa deve fare il campo largo per vincere | lo spiega l'analista

Dopo le sconfitte a Venezia e Reggio Calabria, l'analista sottolinea che il progetto del campo largo da solo non garantisce la vittoria. Le recenti elezioni hanno evidenziato che, oltre all'alleanza, serve un rafforzamento delle proposte e un'attenzione alle esigenze locali. Nessuna strategia specifica viene indicata come soluzione immediata, ma si evidenzia come le sconfitte siano un segnale che occorre rivedere le modalità di confronto e di comunicazione con gli elettori.

Dopo la sconfitta del centrosinistra a Venezia e Reggio Calabria, è chiaro che il progetto del campo largo da solo, non basta. Per vincere occorre puntare su altri fattori. Uno di questi è il territorio. Lo spiega bene a Fanpage.it Gian Piero Travini, analista politico di Piave Digital Agency. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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