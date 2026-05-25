Nel Gran Premio del Canada 2026, Kimi Antonelli (Mercedes) ottiene il massimo punteggio con un 9, mostrando una performance dominante. Lewis Hamilton si risolleva, mentre la McLaren registra un calo evidente. La gara si è conclusa con Antonelli in testa, mentre altri piloti hanno evidenziato difficoltà e variazioni di rendimento.

PAGELLE GP CANADA F1 2026. Kimi Antonelli (Mercedes) 9: “ Non c’è due senza tre e il quarto vien da sé ”. Il giovane bolognese continua a lasciare il segno con una continuità impressionante, guidando e gestendo le situazioni con una maturità sorprendente. Dopo gli errori del sabato, Kimi ha saputo trasformare quanto accaduto in un punto di forza, mettendo costantemente pressione al compagno di squadra George Russell e inducendolo a diversi errori. Antonelli sembrava avere qualcosa in più sul piano del passo gara e il ritiro del britannico ha interrotto prematuramente un confronto che prometteva scintille. Restano quattro vittorie consecutive e 43 punti di vantaggio sul team-mate: un biglietto da visita notevole in vista di Montecarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, pagelle GP Canada 2026: Hamilton risorge, Antonelli implacabile, McLaren a picco

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F1, le pagelle delle qualifiche del GP del Canada, a cura di Leo Turrini: Russell 10, Antonelli 9 #SkyMotori #F1 #Formula1 #CanadianGP x.com

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