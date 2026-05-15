Nuoto | Gkolomeev batte il record di Cielo con gli Enhanced Games

Durante gli Enhanced Games, competizione non ufficiale, il nuotatore ha stabilito un nuovo record mondiale superando quello precedente di un atleta noto. La gara si è svolta in un contesto che non rientra nelle competizioni ufficiali e non ha avuto riconoscimento da parte delle federazioni internazionali. La manifestazione ha attirato attenzione anche sulle modalità di finanziamento di questi eventi, che sembrano basarsi su pratiche di potenziamento farmacologico. La presenza degli atleti e il livello di prestazioni sono stati al centro di molte discussioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come può un record mondiale essere battuto in una sessione non ufficiale?. Chi finanzia questi eventi sportivi basati sul potenziamento farmacologico?. Quanto incide il premio da un milione di dollari sulla salute degli atleti?. Perché il confine tra sport e intrattenimento si sta dissolvendo definitivamente?.? In Breve Premi da 250mila dollari per la vittoria e un milione per i record.. Sostenitori del progetto sono Thiel e Trump Jr. per il mercato della longevità.. Evento svoltosi a Greensboro nel febbraio 2025 con quaranta atleti tra cui star di serie TV.. Il modello separa lo sport tradizionale dai mercati privati basati sulla ricerca farmacologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoto: Gkolomeev batte il record di Cielo con gli Enhanced Games ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Record e milioni: ecco le nuove regole degli Enhanced Games? Cosa scoprirai Come cambieranno le categorie di gara con la divisione cromosomica? Chi finanzia questi nuovi record basati sul potenziamento... A 90 anni: Bilotta batte il record europeo nel nuotoNel cuore della Romagna, a Riccione, un novantenne ha appena riscritto la storia del nuoto europeo.