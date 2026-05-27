Mercoledì 27 maggio, Matteo Salvini ha incontrato i membri della Lega in un nuovo spazio a Campo Marzio. La riunione si è svolta nel pomeriggio e ha visto la presenza di diversi esponenti del partito. La discussione si è concentrata su questioni interne e strategiche. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa sui temi trattati o sugli eventuali risultati dell'incontro.

Mercoledì 27 maggio, il giorno della Lega: a Roma, nella nuova aula dei gruppi parlamentari a Campo Marzio, Matteo Salvini ha convocato i fedelissimi per il pomeriggio. Si deve parlare di «crescita e stabilità»: e chi viene “a rapporto” per questo appuntamento? Quattro amministratori delegati di peso, ossia Stefano Donnarumma per Fs, Pierroberto Folgiero per Fincantieri, Agostino Scornajenchi per Snam e Flavio Cattaneo per Enel. Occhi soprattutto su Donnarumma, che deve ancora sorbirsi le proteste governative, di Giorgia Meloni in particolare, per le pubblicità escogitate da Italia viva di Matteo Renzi nelle stazioni ferroviarie, con lo slogan “ Quando c’era lei ”. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Donnarumma “a rapporto” da Salvini, Calatrava colpisce ancora: le pillole

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