Il Defender Awards ha annunciato un sostegno diretto alla tutela dell’orso marsicano, una specie che conta circa 60 esemplari e che vive nei boschi dell’Appennino centrale, tra le regioni dell’Abruzzo, del Lazio e del Molise. La decisione mira a preservare e proteggere questa particolare popolazione di orsi, che rappresenta un esempio unico di biodiversità nella zona.

Ce ne sono circa 60 esemplari, che scorrazzano nei boschi dell’Appennino centrale, tra Abruzzo, Lazio e Molise. Timido di natura e ghiotto di frutta, l’orso bruno marsicano abita quelle montagne da oltre quattromila anni, spostandosi tra valli e versanti. È qui che entra in gioco Salviamo l’Orso, un’associazione no-profit che lavora sul campo per prevenire tutti i potenziali conflitti tra l'uomo e l'orso: una realtà importantissima sul territorio, tanto da aggiudicarsi un premio ai Defender Awards, un riconoscimento internazionale istituito quest’anno dal brand britannico per sostenere organizzazioni benefiche che lavorano a livello locale su progetti umanitari e di conservazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Defender Awards dà un contributo concreto alla tutela dell’orso marsicano

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