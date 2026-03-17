Un'iniziativa di donazione di beni essenziali agli istituti scolastici coinvolge diverse realtà locali che hanno deciso di contribuire a sostenere le scuole della zona. Si tratta di un'azione diretta volta a fornire materiali utili per le attività didattiche e il funzionamento quotidiano degli ambienti scolastici. Il gesto, pur semplice, rappresenta un aiuto concreto per le istituzioni che si occupano dell'educazione dei giovani.

Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico e concreto, per sostenere il territorio e i suoi luoghi di formazione. Nella giornata di oggi l’associazione The Club 84zero84 e l’associazione Open Polis hanno voluto compiere un gesto concreto per il territorio. donando beni essenziali, tra cui carta igienica e rotoloni di carta, agli istituti “Don Alfonso De Caro” e “Rubino Nicodemi”. L’iniziativa rappresenta un segnale di attenzione verso la scuola, intesa non solo come luogo di istruzione, ma anche come spazio di crescita personale, di esperienze condivise e di costruzione di valori che accompagnano intere generazioni. Un segno di vicinanza alla comunità scolastica. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Donazione di beni essenziali agli istituti scolastici: gesto concreto per il territorio

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