Il team di Brandi-Kodokan ha conquistato sei medaglie d’oro e un argento agli Europei XFC. Due atleti hanno guidato il podio, portando a casa le vittorie più significative. Il metodo di allenamento promosso dal coach ha permesso ai partecipanti di dominare la competizione europea, evidenziando una preparazione rigorosa e strategica. La squadra si è distinta per risultati eccellenti, consolidando la sua posizione nel panorama internazionale.

? Domande chiave Chi sono i due atleti che hanno guidato il team al podio?. Come ha fatto il metodo di Alessandro Brandi a dominare l'Europa?. Perché il supporto delle famiglie è stato decisivo per queste medaglie?. Quali sono i prossimi obiettivi ambiziosi fissati per il team Brandi-Kodokan?.? In Breve Martina Liberati vince K1 e Mattia Gallo conquista l'oro nella boxe.. Korra Alessandro, Korra Leonardo, Liam Mostarda e Diego Giagnoli ottengono medaglie d'oro.. Adam Hassan conquista un argento nella disciplina della boxe.. Alessandro Cecchini e Alessandro Brandi coordinano la spedizione sportiva a Roma.. Il team Brandi-Kodokan ha conquistato sei medaglie d’oro e un argento ai Campionati Europei XFC International tenutisi a Roma, segnando una prestazione dominante nella disciplina della boxe e del kickboxing. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dominio Brandi-Kodokan a Roma: 6 ori e un argento agli Europei XFC

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trionfo azzurro agli Europei di Para-Archery a Roma: 6 ori, 3 argenti e 2 bronziDurante gli Europei di Para-Archery disputatisi a Roma, la squadra italiana ha conquistato complessivamente 11 medaglie, tra cui sei ori, tre argenti...

Leggi anche: Europei di Parakarate, ltalia splendida: arrivano due ori, un argento e due bronzi