Domenica 31 maggio pranzo a La Roccola

Da padovaoggi.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 31 maggio, presso La Roccola, si terrà un pranzo con un’offerta enogastronomica pensata per la stagione estiva. L’evento si svolge nel contesto di un’esperienza che richiama i sapori e le atmosfere dell’estate, creando un’occasione per gustare piatti e vini in un ambiente che invita alla convivialità. La giornata promette di essere un momento di svago e di piacere culinario, con particolare attenzione alle proposte stagionali.

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Voglia di estate a La Roccola. Domenica a pranzo un’esperienza enogastronomica che profuma già d’estate. Ecco il menù degustazione:AntipastoI nostri affettatiLe nostre delizie dall’orto alla tavolaPrimiRisotto alle zucchine e fiori di zuccaFettuccine alla crema di piselli e prosciutto crudo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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