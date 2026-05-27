Domenica 31 maggio pranzo a La Roccola

Notizia in breve

Domenica 31 maggio, presso La Roccola, si terrà un pranzo con un’offerta enogastronomica pensata per la stagione estiva. L’evento si svolge nel contesto di un’esperienza che richiama i sapori e le atmosfere dell’estate, creando un’occasione per gustare piatti e vini in un ambiente che invita alla convivialità. La giornata promette di essere un momento di svago e di piacere culinario, con particolare attenzione alle proposte stagionali.