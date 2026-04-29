Domenica 3 maggio pranzo a La Roccola

Domenica 3 maggio si è svolto un pranzo presso il ristorante La Roccola. Nell’orto del locale sono apparsi i primi fiori di zucca, un prodotto tipico della stagione primaverile. Questi fiori rappresentano un ingrediente molto apprezzato in molte ricette di questo periodo. La giornata ha visto clienti e staff condividere un momento conviviale in un ambiente caratterizzato dalla presenza di prodotti freschi e di stagione.

Nell’orto sono sbocciati i primi fiori di zucca: un ingrediente delicato e buonissimo, perfetto per le ricette di primavera. In menù un risotto dal cuore morbido, impreziosito dal profumo dello zafferano per dare il benvenuto a maggio! Menù degustazioneAntipastoI nostri affettati Le nostre.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Venerdì 1 maggio pranzo a La RoccolaNell’orto sono sbocciati i primi fiori di zucca: un ingrediente delicato e buonissimo, perfetto per le ricette di primavera. Il pranzo della domenica a La Roccola di Cinto EuganeoUn menù degustazione per gustare tutta la bontà e la ricchezza della primavera euganea. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bagnacavallo, domenica 3 maggio: pranzo tipico con i sapori del Delta del Po; Eventi per famiglie con bambini dai 3 anni in su del 2 e 3 maggio 2026 a Roma e dintorni; La cicoria fiorisce in tavola; Festival della Cicoria. Domenica 3 maggio picnic itinerante tra gli agriturismi della Torre di OrioloConto alla rovescia per la settima edizione del Picnic itinerante, pranzo di primavera on the road tra i prodotti tipici del territorio all’ombra della Torre di Oriolo dei Fichi. L’appuntamento è per ... ravennawebtv.it Alla scoperta del Tröcc di Arbui: domenica 3 maggio una camminata tra i castagni di Mazzo di ValtellinaDomenica 3 maggio 2026 Mazzo di Valtellina invita residenti e visitatori a scoprire il Tröcc di Arbui, il nuovo sentiero dei castagni che si snoda nel territorio comunale. Un'iniziativa promossa dal C ... intornotirano.it Amatori Podismo Benevento in cerca di successi anche Domenica 26 Aprile dove è protagonista a Madrid alla Zurich Roch 'n' Roll Running Series Madrid Marathon ,alla Tcs London Marathon di Londra, a Padova alla Padova Marathon ed infine a Castellama - facebook.com facebook A domenica con @chetempochefa sul @nove x.com