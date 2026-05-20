Domenica 24 maggio pranzo a La Roccola

Domenica 24 maggio si terrà un pranzo presso il ristorante La Roccola. Il menu prevede piatti realizzati con ingredienti di stagione, tra verdure dell’orto e prodotti locali. La proposta gastronomica si concentra sulla semplicità e sulla cura nella preparazione di ogni portata. L’evento si svolge in un ambiente che valorizza i sapori del territorio e le tradizioni culinarie della zona. Sono previste diverse portate pensate per offrire un’esperienza gastronomica autentica e genuina.

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. Sapori di stagione, delizie dell’orto e prodotti del territorio si incontrano in un menù che pensato per valorizzare ogni portata con cura e semplicità. Ogni piatto sarà accompagnato da un vino della cantina.Antipasto:I nostri affettatiLe nostre delizie. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IL MIO PRANZO DELLA DOMENICA ( Maggio 26) Sullo stesso argomento Domenica 3 maggio pranzo a La RoccolaNell’orto sono sbocciati i primi fiori di zucca: un ingrediente delicato e buonissimo, perfetto per le ricette di primavera. Il pranzo della domenica a La Roccola di Cinto EuganeoUn menù degustazione per gustare tutta la bontà e la ricchezza della primavera euganea. Domenica 24 maggio pranzo a La Roccola. Sapori di stagione, delizie dell’orto e prodotti del territorio si incontrano in un menù che pensato per valorizzare ogni portata con cura e semplicità. Ogni piatto sarà accompagnato da un vino dell ... padovaoggi.it Pranzo condiviso, torna il tradizionale evento di primaveraAnche quest’anno, il 24 maggio, torna l’attesissima giornata dedicata alla domanda ormai iconica: Che fai domenica? Otzio, promossa nell’ambito ... ilrestodelcarlino.it 8/5/26.S.Giulia. La piccola comunità portotollese non rinuncia alla sua Sagra e invita tutti dal 21 al 24 maggio all'edizione n. 16 della Sagra della Cozza D.O.P. con musica e ballo tutte le sere e da venerdì a domenica lo stand gastronomico (domenica anche x.com