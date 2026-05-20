Domenica 24 maggio pranzo a La Roccola

Da padovaoggi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio si terrà un pranzo presso il ristorante La Roccola. Il menu prevede piatti realizzati con ingredienti di stagione, tra verdure dell’orto e prodotti locali. La proposta gastronomica si concentra sulla semplicità e sulla cura nella preparazione di ogni portata. L’evento si svolge in un ambiente che valorizza i sapori del territorio e le tradizioni culinarie della zona. Sono previste diverse portate pensate per offrire un’esperienza gastronomica autentica e genuina.

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. Sapori di stagione, delizie dell’orto e prodotti del territorio si incontrano in un menù che pensato per valorizzare ogni portata con cura e semplicità. Ogni piatto sarà accompagnato da un vino della cantina.Antipasto:I nostri affettatiLe nostre delizie. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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