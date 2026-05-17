Arezzo ospita la manifestazione «Arezzo Nascosta», che vede la musica di Oida, Orchestra Instabile di Arezzo, protagonista di concerti in luoghi insoliti e spesso segreti. La rassegna, in programma dal 17 maggio 2026, coinvolge diverse piccole formazioni musicali e corali, portando le esibizioni in spazi non convenzionali della città. L’iniziativa mira a valorizzare sia le espressioni musicali che i luoghi meno frequentati, trasformandoli in scenari per performance dal vivo.

Arezzo, 17 maggio 2026 – Arriva «Arezzo Nascosta» e la musica di Oida, Orchestra Instabile di Arezzo, torna a risuonare in luoghi insoliti, che per l’occasione diventano il palcoscenico della rassegna che unisce piccole formazioni musicali e corali, scoperta e bellezza. A chiudere i concerti degustazioni di vino e olio con i sommeliers Ais e Olio Morettini. La quarta edizion e di «Arezzo Nascosta», inserita nel cartellone di eventi per i dieci anni di attività dell’Orchestra aretina, si articola in tre date a ingresso gratuito. La prima è in programma al Palazzo Vescovile di Arezzo oggi nella monumentale Sala di Giustizia, affrescata da Teofilo Torri intorno al 1608 che ospita l ’Insieme Vocale Vox Cordis diretto dal maestro Lorenzo Donati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo Nascosta: la musica di Oida in luoghi segreti

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