“L’Ufficio per il Processo deve diventare una struttura stabile della giustizia italiana. Non bastanoprocedure parziali che lasciano indietro centinaia di lavoratrici e lavoratori.”Lo dichiara Dario Capozzi Orsini, segretario regionale della Funzione Pubblica CGIL Puglia,intervenendo sul tema della stabilizzazione del personale assunto nell’ambito dell’Ufficio per ilProcesso. “Non è vero che tutto sia risolto o che vada tutto bene. Ci sono ancora ampi margini dimiglioramento e, soprattutto, la procedura attualmente prevista non garantisce continuità lavorativaa tutto il personale in servizio.Il prossimo 28 maggio migliaia di lavoratrici e... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Domani il concorso dei precari della giustizia: “Non bastano procedure parziali”

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