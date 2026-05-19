Al via le procedure per il concorso per ufficiali del ruolo tecnico dell' Arma dei carabinieri

Sono state avviate le procedure per un concorso destinato a selezionare 17 ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri. La selezione riguarda diverse specialità, con due posti disponibili per la medicina e un posto per le investigazioni. Le altre posizioni sono ancora da assegnare. La procedura prevede diverse fasi di valutazione e selezione, e si rivolge a candidati interessati a entrare nell’Arma attraverso questa categoria specifica. Le candidature devono essere presentate entro i termini stabiliti.

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