Dodicenne accoltellato dal padre ha trascorso una notte tranquilla

Da anteprima24.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 12 anni, colpito da un coltello dal padre in una crisi di astinenza, è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santobono di Napoli. Dopo l’intervento, è stato possibile constatare che ha trascorso una notte tranquilla, anche se la prognosi resta riservata. Non ci sono aggiornamenti sullo stato di salute del ragazzo e le autorità continuano le indagini sull’accaduto.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Resta in prognosi riservata, ma ha trascorso una notte tranquilla, il 12enne accoltellato dal padre in crisi di astinenza ieri a Napoli e ricoverato nella terapia intensiva all’ospedale Santobono. Il ragazzo – che ha riportato ferite da taglio, una al polmone – è in condizioni stabili, è vigile, e respira spontaneamente. Al suo fianco, durante tutta la notte, la sua mamma. Il giovane si mostra abbastanza sereno, e già da ieri per lui è stato predisposto un percorso di assistenza psicologica attraverso una serie di brevi colloqui con le psicologhe. Restano sotto stretto monitoraggio i parametri vitali.  L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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