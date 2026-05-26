Un ragazzino di 12 anni è stato ferito con un coltello questa mattina in un appartamento nel rione Sanità a Napoli. Il padre, presente al momento dell’incidente, ha tentato di togliersi la vita immediatamente dopo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessuna informazione è stata resa nota sulle condizioni di salute del minore o motivazioni dietro il gesto del padre.

Napoli, 26 maggio 2026 – Un dodicenne è stato accoltellato questa mattina, intonro alle 8, a Napoli nella sua abitazione al rione Sanità. L’adolescente è stato ferito al polmone sinistro. A colpirlo potrebbe essere stato il padre, che poi avrebbe anche tentato il suicidio colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Da quanto si apprende, pure la madre del ragazzino sarebbe rimasta ferita a una mano. Ancora da chiarire la dinamica e i motivi dell’accaduto, ma l’uomo in seguito avrebbe anche aggredito un’infermiera del 118. Padre e figlio sono stati trasportati e ricoverati all’ospedale Pellegrini in prognosi riservata. In aggiornamento 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Napoli: dodicenne accoltellato in casa, il padre poi tenta il suicidio

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