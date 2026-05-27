Tre studenti sono stati sospesi per trenta giorni dopo aver aggredito due docenti in un parco vicino a una scuola superiore a Parma. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi e ha coinvolto i giovani che hanno picchiato i docenti, i quali sono stati poi assistiti per le lesioni subite. La sospensione riguarda i tre studenti coinvolti nell'aggressione, mentre le autorità stanno valutando eventuali ulteriori provvedimenti. La scuola ha confermato l'episodio senza fornire ulteriori dettagli.

Sono stati sospesi per trenta giorni tre studenti protagonisti dell’aggressione a due docenti, avvenuta nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. Lo ha anticipato il Tg1 e la notizia ha trovato conferma da fonti sul territorio. L’aggressione era stata ripresa da un video (foto), diffuso sui social. I giovani "sono tutti nati in Italia, da famiglie di origini marocchine, egiziane e moldave – riferisce il Tg1 –. Non si esclude che al momento dello scrutinio si possa valutare la bocciatura per i tre studenti". L’aggressione è avvenuta la scorsa settimana, quando due docenti dell’Itis Leonardo Da Vinci, sono stati picchiati da alcuni studenti fuori dalla scuola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Docenti pestati fuori da scuola, tre studenti sospesi per trenta giorni

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