Parma sospesi per 30 giorni i tre studenti coinvolti nell’aggressione ai docenti

Notizia in breve

Tre studenti sono stati sospesi per 30 giorni dopo aver aggredito due insegnanti in un parco vicino a una scuola superiore a Parma. L’incidente si è verificato nei giorni scorsi, e le autorità scolastiche hanno deciso di applicare questa misura disciplinare. I giovani coinvolti sono stati allontanati temporaneamente dall’istituto mentre proseguono le indagini. Nessuna informazione aggiuntiva sulla dinamica dell’aggressione è stata resa nota.