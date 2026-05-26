Parma sospesi per 30 giorni i tre studenti coinvolti nell’aggressione ai docenti
Tre studenti sono stati sospesi per 30 giorni dopo aver aggredito due insegnanti in un parco vicino a una scuola superiore a Parma. L’incidente si è verificato nei giorni scorsi, e le autorità scolastiche hanno deciso di applicare questa misura disciplinare. I giovani coinvolti sono stati allontanati temporaneamente dall’istituto mentre proseguono le indagini. Nessuna informazione aggiuntiva sulla dinamica dell’aggressione è stata resa nota.
Sono stati sospesi per trenta giorni i tre studenti protagonisti dell’aggressione ai danni di due docenti avvenuta nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. La notizia, anticipata dal Tg1, ha trovato conferma da fonti del territorio. Il video diffuso sui social L’aggressione era stata ripresa in un video successivamente diffuso sui social network, contribuendo ad amplificare la vicenda e a suscitare reazioni e polemiche. Il provvedimento disciplinare disposto nei confronti dei tre studenti prevede la sospensione dalle attività scolastiche per trenta giorni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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