Docenti di sostegno più ascoltati | colloqui frequenti per il 36% delle famiglie contro il 23% dei curricolari Una famiglia su quattro non parla mai con i docenti delle materie I dati ISTAT

Il 36% delle famiglie con studenti disabili ha colloqui frequenti con i docenti di sostegno, rispetto al 23% per quelli delle materie curricolari. Una famiglia su quattro non ha mai dialogato con gli insegnanti di materia. I dati ISTAT evidenziano differenze nelle modalità di comunicazione tra genitori e insegnanti, indicando come vengono gestiti gli incontri e la relazione con le famiglie.

Un genitore di un alunno con disabilità dovrebbe poter parlare con gli insegnanti di suo figlio. Sembra scontato, ma la frequenza e la qualità di questi incontri raccontano molto di come la scuola interpreta l’inclusione. Il rapporto ISTAT 20242025 scava proprio lì, nei rapporti tra famiglia e docenti, e ne esce una geografia inaspettata: al Sud si collabora di più, al Nord si fa più affidamento sull’insegnante di sostegno. Partiamo da un dato generale, valido per tutto il Paese. Le famiglie incontrano con maggiore regolarità gli insegnanti per il sostegno rispetto a quelli curricolari. Un terzo circa degli studenti (36%) ha colloqui frequenti – almeno una volta al mese – con il docente specializzato, mentre la stessa frequenza con i docenti delle materie scende al 23%. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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