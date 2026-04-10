Sostegno | Metà dei docenti è in deroga Assumere 120mila docenti si può
Durante un’assemblea nazionale online promossa da ANIEF e dalla Federazione Osservatorio 182, più di 17.000 docenti di sostegno e assistenti all’autonomia hanno discusso delle recenti normative sull’inclusione scolastica. La discussione si è concentrata sulla possibilità di assumere 120.000 insegnanti, considerando che metà dei docenti attualmente lavora in deroga. I partecipanti hanno affrontato anche la situazione del personale di sostegno.
Oltre 17mila tra docenti di sostegno e assistenti all’autonomia hanno partecipato all’assemblea nazionale online promossa da ANIEF con la Federazione Osservatorio 182, dedicata all’evoluzione normativa sull’inclusione scolastica. Al centro, i diritti degli alunni con disabilità e le novità introdotte dal D.Lgs. 622024. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Mobilità docenti 2026: chi può presentare domanda senza vincolo, chi con deroga, chi noMobilità docenti, sottoscritta l'Ipotesi di Contratto per i movimenti dell'anno scolastico 202627.
Temi più discussi: Conferma docenti di sostegno: le regole per il 2026; Gli studenti fragili in Trentino sono oltre 10mila; Specializzazione sostegno: i conti non tornano; Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, accesso anche agli idonei del concorso straordinario del 2020. Emendamento approvato.
Conferma docenti di sostegno: le regole per il 2026Le famiglie possono richiedere la continuità educativa, ma non tutti i supplenti possono beneficiarne. Lo scorso anno confermata la metà dei docenti precari. Il ministero dell’istruzione ha stabilito ... italiaoggi.it
Specializzazione sostegno: i conti non tornanoGentile Ministro, con la presente riteniamo necessario comunicarLe quanto segue.Il percorso da noi effettuato negli anni scorsi per ottenere la specializzazione sul sostegno, è stato lungo (otto mesi ... tecnicadellascuola.it
PILLOLE DI INCLUSIONE SCOLASTICA (CONTRO LA MEDICALIZZAZIONE DEL SOSTEGNO) 1. L’alunno non è un comma. È una persona. Il GLO esiste per progettare il suo percorso educativo — non per tradurre in ore una riga di verbale INPS. 2. Il verbale - facebook.com facebook
Non devi chiedere l’Isee al distributore, devi basare il sostegno diretto alla persona (e NON alla pompa) sull’Isee. x.com