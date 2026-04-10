Sostegno | Metà dei docenti è in deroga Assumere 120mila docenti si può

Durante un’assemblea nazionale online promossa da ANIEF e dalla Federazione Osservatorio 182, più di 17.000 docenti di sostegno e assistenti all’autonomia hanno discusso delle recenti normative sull’inclusione scolastica. La discussione si è concentrata sulla possibilità di assumere 120.000 insegnanti, considerando che metà dei docenti attualmente lavora in deroga. I partecipanti hanno affrontato anche la situazione del personale di sostegno.