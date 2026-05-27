Docenti aggrediti a Parma il CNDDU | Manca un sistema per gestire i conflitti scolastici
Due docenti sono stati aggrediti vicino a un istituto tecnico a Parma. Il CNDDU denuncia l’assenza di un sistema efficace per gestire i conflitti scolastici. La polizia ha avviato le indagini. Nessuna informazione sulle condizioni dei docenti o sui responsabili. La vicenda ha portato a un intervento delle autorità scolastiche. La scuola ha confermato di aver avviato procedure per garantire la sicurezza.
I recenti fatti avvenuti nei pressi di un istituto tecnico di Parma impongono una riflessione profonda sul clima vissuto nelle nostre aule. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) è intervenuto sulla vicenda con una nota ufficiale. L’organizzazione sindacale evidenzia come i comportamenti aggressivi chiamino in causa la tutela giuridica della persona e il principio di responsabilità educativa. Nel testo diffuso, si riflette sulla scelta del professore coinvolto di rinunciare alle vie penali. Questa decisione assume un valore pedagogico rilevante, spingendo a interrogarsi sul rischio di trasformare le scuole in aule di tribunale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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