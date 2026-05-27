Docenti aggrediti a Parma il CNDDU | Manca un sistema per gestire i conflitti scolastici

Notizia in breve

Due docenti sono stati aggrediti vicino a un istituto tecnico a Parma. Il CNDDU denuncia l’assenza di un sistema efficace per gestire i conflitti scolastici. La polizia ha avviato le indagini. Nessuna informazione sulle condizioni dei docenti o sui responsabili. La vicenda ha portato a un intervento delle autorità scolastiche. La scuola ha confermato di aver avviato procedure per garantire la sicurezza.