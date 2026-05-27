Dna sulle unghie di Chiara La consulente di Sempio | Non prova una violenza

Notizia in breve

Il DNA trovato sulle unghie di Chiara è stato esaminato, ma la consulente ha dichiarato che non prova una violenza. L’indagine ha mostrato che l’intervallo di tempo tra le prime lesioni e il momento attuale è molto breve, secondo quanto rilevato dai laboratori. Le analisi di laboratorio risalgono all’epoca dei fatti e sono state citate come risultato delle indagini condotte.