Dna sulle unghie di Chiara La consulente di Sempio | Non prova una violenza
Il DNA trovato sulle unghie di Chiara è stato esaminato, ma la consulente ha dichiarato che non prova una violenza. L’indagine ha mostrato che l’intervallo di tempo tra le prime lesioni e il momento attuale è molto breve, secondo quanto rilevato dai laboratori. Le analisi di laboratorio risalgono all’epoca dei fatti e sono state citate come risultato delle indagini condotte.
GARLASCO (Pavia) "L’intervallo di sopravvivenza dalle prime lesioni è molto breve: questa non è un’opinione, sono gli esiti delle indagini di laboratorio fatte all’epoca". Sabino Pelosi, medico legale consulente della difesa di Andrea Sempio, non vuole esprimere opinioni personali nella ‘guerra di consulenze’, che sta caratterizzando anche questa fase dalla chiusura delle indagini della Procura di Pavia sull’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Per la nuova inchiesta, che vede indagato il 38enne amico del fratello della vittima e che traccia il solco per la richiesta di revisione della condanna di Alberto Stasi, in ogni nuova relazione viene cercata una ‘svolta’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Garlasco, «le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con Dna di Sempio»
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Milo: Quando hanno iniziato a parlare di DNA di Sempio sulle unghie di Chiara perché trascinato dal pavimento, dal telecomando o dalla maniglia… lí ho capito che per Sempio era l’inizio della fine CHE MITO MILO #leiene #garlasco x.com
Non solo il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi non è identificabile, ma nemmeno può essere considerato prova di un contatto aggressivo diretto. Lo si legge nelle conclusioni della consulenza genetica depositata ieri in Procura a Pavia dalla difesa di facebook
Dna sulle unghie di Chiara. La consulente di Sempio: Non prova una violenzaDibattito tra i periti delle parti. Posizioni diverse sulla natura delle ferite. Il medico legale della difesa: la ragazza è morta poco dopo le prime lesioni. quotidiano.net
Garlasco, la difesa di Sempio: Il Dna sulle unghie di Chiara non prova l'aggressione. E rifiuta di farsi interrogareNon solo il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi non è identificabile, ma nemmeno può essere considerato prova di un contatto aggressivo diretto. Lo si legge ... ilmattino.it