La foca monaca è tornata nel mar Tirreno Il dato più rilevante dall’arcipelago pontino

Una foca monaca è stata avvistata nuovamente nel mar Tirreno, con recenti segnalazioni provenienti dalle acque dell’arcipelago pontino. Si tratta di un rientro che ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati, dato che questo esemplare è considerato molto raro nella zona. Le osservazioni sono state confermate da diversi avvistamenti nelle ultime settimane, confermando la presenza di questa specie in un’area dove risultava poco frequente.

La foca monaca è tornata nel mar Tirreno e dati rilevanti arrivnoa proprio dalle acque dell’arcipelago pontino. A rivelarlo è uno studio del Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, condotto nell’ambito di un progetto promosso dal.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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