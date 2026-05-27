Djokovic-Royer | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, mercoledì 27 maggio, Novak Djokovic affronta Valentin Royer al secondo turno di Roland Garros 2026. La partita si gioca al torneo di Parigi e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Djokovic è in campo nel major francese, con precedenti e orari disponibili. La sfida si svolge sulla terra battuta del torneo, senza ulteriori dettagli sui precedenti tra i due.

(Adnkronos) – Novak Djokovic scende in campo al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 27 maggio, il tennista serbo sfida il francese Valentin Royer – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dello Slam di Parigi. Djokovic, reduce dall'eliminazione al primo turno degli Internazionali, ha battuto un altro francese, Mpetshi Perricard, all'esordio, mentre Royer. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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