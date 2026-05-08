Djokovic-Prizmic | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi a Roma si svolge il secondo turno del Masters 1000, con Novak Djokovic che scende in campo per affrontare Dino Prizmic. Il tennista serbo, che aveva ottenuto un bye al primo turno, si prepara a giocare contro il croato in una partita trasmessa sia in diretta televisiva sia in streaming. Le sfide precedenti tra i due atleti sono assenti, e l'incontro si gioca nel contesto degli Internazionali d'Italia 2026.

(Adnkronos) – Novak Djokovic esordisce negli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista serbo sfida il croato Dino Prizmic – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, dopo aver ottenuto un bye al primo. Djokovic torna in campo dopo l'infortunio, con la sua ultima apparizione che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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