Atalanta via alla missione Bayern | de Roon Zappacosta e Zalewski dal 1’

Domenica 8 marzo, l’Atalanta ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. De Roon, Zappacosta e Zalewski sono stati schierati dal primo minuto durante la sessione di preparazione. La partita si giocherà martedì 10 marzo alle 21 a Bergamo, con i nerazzurri pronti a affrontare i tedeschi.

CALCIO. Dopo il 2-2 con l'Udinese in campionato, domenica 8 marzo i nerazzurri si sono allenati in vista dell'andata degli ottavi di Champions contro i tedeschi, martedì 10 a Bergamo alle 21. Arbitra il norvegese Eskås. È scattata l'operazione Bayern Monaco in casa Atalanta. Archiviato il 2-2 con l'Udinese, i nerazzurri fanno rotta sull'andata degli ottavi di Champions contro la corazzata bavarese, martedì 10 marzo alla New Balance Arena (alle 21). Come contro i friulani Palladino dovrà fare a meno di De Ketelaere, Raspadori, Scalvini (anche squalificato in Champions) ed Ederson. Escluso Cdk, che però domenica 8 ha iniziato ad allenarsi da solo sul campo, gli altri tre puntano la gara con l'Inter, sabato 14 a San Siro.