Il mondo del gioco da tavolo sta vivendo ormai da anni una metamorfosi profonda. Non si tratta più soltanto di sedersi attorno a un tavolo per passare una serata tra amici, ma di riconoscere al medium varie dignità che, in effetti, ha sempre posseduto, anche quando non gli venivano ancora riconosciute. Oggi, invece, è risaputo il potenziale culturale, sociale e persino clinico del medium, e ne abbiamo avuto un’ennesima prova tangibile durante l’ultima edizione di Play Bologna, durante il quale siamo stati invitati da Asmodee Italia a un appuntamento speciale, che puntava a definire, o ri-definire meglio, i confini di uno dei titoli più iconici del loro catalogo: Dixit. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dixit tra Arte, Psicologia e Comunità al PLAY di Bologna

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