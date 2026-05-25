Così un gioco da tavolo sta diventando uno strumento di psicoterapia | Dixit e l’esperimento a Bologna

Durante il fine settimana, il gioco da tavolo Dixit è stato utilizzato in un’installazione interattiva a Bologna, parte del progetto Closer – Becoming the City. L’evento ha coinvolto i partecipanti in attività che hanno combinato il gioco con pratiche di supporto psicologico. La sperimentazione ha avuto luogo in un contesto pubblico, senza l’intervento di professionisti sanitari, e si è concentrata sull’uso di Dixit come strumento di espressione e riflessione.

Un gioco da tavolo che si sta trasformando in uno strumento di psicoterapia: è Dixit, che è stato protagonista per tutto lo scorso weekend di un’installazione interattiva del progetto Closer – Becoming the City, un’iniziativa della città di Bologna. Durante l’evento sono state create nuove carte del gioco usato da moltissimi psicologi. Il gioco che ci mostra il nostro inconscio. «Il concetto di ‘proiezione’ è indispensabile per capire le potenzialità di Dixit nel mio ambiente – racconta la dottoressa Chiara Coci, neuropsichiatra dell’infanzia e dell’adolescenza presso il Policlinico di Milano -. In poche parole è un meccanismo di difesa che... 🔗 Leggi su Open.online

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Il gioco da tavolo Vantage ha vinto 2 premi BGG e alcuni secondi posti. Quindi è davvero così bello? reddit