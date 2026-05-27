divisione 1 maschile gea manca un passo

La squadra maschile di Divisione 1 si gioca la promozione questa sera alle 21, con l’obiettivo di passare alla serie C. Il passaggio alla categoria superiore è imminente, poiché il Comitato regionale della Fip ha stabilito che per la prossima stagione saranno ammesse due squadre in serie C. La partita rappresenta un’ultima occasione per ottenere la promozione diretta.

La Gea in campo oggi alle 21 per puntare al salto di categoria dalla Divisione 1 alla serie C. Infatti, la serie C per la Gea è veramente dietro l’angolo, perché il Comitato regionale della Fip ha deliberato che le squadre ammesse al campionato di serie C 20262027 saranno due. Di conseguenza non verrà effettuato lo spareggio fissato per il 7 giugno. Le squadre vincenti gli incontri Gea-Poggibonsi e Valdicornia-Valdelsa di playoff saranno ammesse alla Serie C 20262027. La Gea, avanti 1-0 nella semifinale playoff contro Poggibonsi, se vincesse stasera sarebbe automaticamente promossa in serie C. Nel primo atto delle semifinali la Gea ha superato Poggibonsi (88-82), mentre lo Studio Arcadia Valdicornia ha piegato in volata Valdelsa Basket (57-56). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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