Stasera alle 21, la squadra maschile si prepara a scendere in campo per la seconda partita degli ottavi di finale nei playoff di Divisione 1. La sfida rappresenta un momento cruciale per il team, che affronta un’avversaria determinata a proseguire il cammino nella competizione. La partita si svolge in un’atmosfera di grande attesa, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo.

Gara delicatissima per la Gea che oggi alle 21 sarà impegnata in ’gara2’ degli ottavi di finale playoff di Divisione 1. Con il dubbio legato alla presenza di Davide Liberati (assente da alcune settimane) e di Edoardo Furi (uscito malconcio dall’esordio di venerdì), la squadra di Silvio Andreozzi fa visita al Basket Asciano. Dopo il successo in ’gara1’ i grossetani partono favoriti, non tanto per il 38 punti di vantaggio, ma per le qualità tecniche dimostrate nel corso della stagione. Asciano, nei primi venticinque minuti a Grosseto, ha dimostrato di avere fisicità, buoni tiratori, soprattutto da tre punti e tutto lascia prevedere una battaglia difficile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Divisione 1 maschile. Gea atto secondo. E non sarà facile

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