Divisione 1 maschile Una Gea bellissima come mamma l’ha fatta

Nella prima partita dei quarti di finale playoff, la squadra di divisione 1 maschile ha mostrato un primo tempo impeccabile, riuscendo a prendere subito il comando dell’incontro. La formazione ha mantenuto un alto livello di intensità e precisione, portandosi avanti nel punteggio e mettendo sotto pressione la squadra avversaria. La partita si è poi sviluppata con continuità, confermando la performance dominante dei primi 45 minuti.

Con un primo tempo perfetto, la Gea s’impone in ’gara 1’ dei quarti di finale playoff contro Calcinaia (82-60), al termine di una partita praticamente senza storia, anche se Calcinaia nella ripresa ha limitato i danni con un pressing a tutto campo che lascia presagire quello che il quintetto di Silvio Andreozzi troverà domani alle 21.15 in ’gara 2’. Quella di domenica sera al Palasport di via Austria è stata prima di tutto una grande festa dello sport, con i giocatori grossetani e quelli pisani che sono usciti dal tunnel degli spogliatori mano nella mano con le loro mamme. In campo, poi, Furi e compagni hanno ribadito che di fronte al...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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