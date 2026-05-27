Divieto di transito per lavori alla Riviera di Chiaia i tratti interessati nel mese di giugno

Notizia in breve

Dal 3 al 30 marzo 2026, il traffico sarà vietato sulla Riviera di Chiaia tra via e piazza Sannazaro a causa dei lavori per la nuova linea tranviaria tra San Giovanni e piazza Sannazaro. La misura interessa un tratto specifico della strada e si inserisce nell’ambito di un intervento di ampliamento delle infrastrutture di trasporto. La chiusura temporanea riguarda esclusivamente i veicoli e si svolgerà per tutta la durata dei lavori.