Divieto di transito per lavori alla Riviera di Chiaia i tratti interessati nel mese di giugno
Dal 3 al 30 marzo 2026, il traffico sarà vietato sulla Riviera di Chiaia tra via e piazza Sannazaro a causa dei lavori per la nuova linea tranviaria tra San Giovanni e piazza Sannazaro. La misura interessa un tratto specifico della strada e si inserisce nell’ambito di un intervento di ampliamento delle infrastrutture di trasporto. La chiusura temporanea riguarda esclusivamente i veicoli e si svolgerà per tutta la durata dei lavori.
Il Comune di Napoli rende noto che dal 3 al 30 marzo 2026, nell’ambito dei lavori in corso per la realizzazione della nuova sede tranviaria tra San Giovanni e piazza Sannazaro, è prevista l’istituzione del divieto di transito veicolare nel tratto della Riviera di Chiaia compreso tra via. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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