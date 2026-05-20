Napoli stop al traffico alla Riviera di Chiaia per i lavori della nuova linea tranviaria

Dal 21 al 22 maggio, la Riviera di Chiaia a Napoli sarà chiusa al traffico nella corsia tra Piazza San Pasquale e Piazza Vittoria. La chiusura è necessaria per permettere i lavori legati alla realizzazione della nuova linea tramviaria che collega San Giovanni a Piazza Sannazaro. Durante questi due giorni, i mezzi motorizzati non potranno transitare in questa tratta, mentre sarà garantito il passaggio pedonale. La chiusura si inserisce nel quadro degli interventi di sviluppo infrastrutturale nel quartiere.

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Divieto di transito dal 21 al 22 maggio alla Riviera di Chiaia nella corsia tra Piazza San Pasquale e Piazza Vittoria per consentire gli interventi legati alla nuova linea tramviaria San Giovanni-Piazza Sannazaro. Nuove modifiche alla viabilità a Napoli per i lavori della linea tranviaria tra San Giovanni e Piazza Sannazaro. Il Comune ha disposto. 🔗 Leggi su 2anews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Traffico sulla Domiziana di Mondragone per il 25 aprile Sullo stesso argomento Lavori alla Riviera di Chiaia: cambia la viabilitàÈ stato istituito un dispositivo temporaneo di circolazione in via Riviera di Chiaia. Furto alla banca Credem della Riviera di Chiaia: rubati 100mila euroFurto alla filiale Credem della Riviera di Chiaia, portati via oltre 100mila euro. Giro d’Italia a Napoli, code e traffico in centroForti disagi sul traffico fin dalle prime ore del mattino in più zone della città per il passaggio del Giro d'Italia a Napoli da Gianturco a piazza del Plebiscito lungo via Marina. Code di auto su via ... napoli.repubblica.it