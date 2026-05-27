Divieto di fumo per l' estate in parchi e spiagge di Bari | primo sì del Consiglio comunale

Notizia in breve

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato un ordine del giorno che impegna il sindaco a emanare un’ordinanza per vietare il fumo nei parchi, giardini e spiagge della città durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. La decisione riguarda l’intero periodo estivo e si applica agli spazi pubblici all’aperto. La misura mira a regolamentare l’uso del tabacco in aree frequentate da residenti e turisti. La proposta è stata approvata con un voto favorevole all’unanimità.