Divieto di fumo per l' estate in parchi e spiagge di Bari | primo sì del Consiglio comunale
Il Consiglio comunale di Bari ha approvato un ordine del giorno che impegna il sindaco a emanare un’ordinanza per vietare il fumo nei parchi, giardini e spiagge della città durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. La decisione riguarda l’intero periodo estivo e si applica agli spazi pubblici all’aperto. La misura mira a regolamentare l’uso del tabacco in aree frequentate da residenti e turisti. La proposta è stata approvata con un voto favorevole all’unanimità.
Il Consiglio comunale di Bari ha approvato un ordine del giorno con cui si impegna il sindaco a emanare un'ordinanza per vietare il fumo in spiagge, parchi e giardini tra giugno e settembre di quest'anno. Il provvedimento, proposto dal consigliere Giuseppe Carrieri della Lega, ha ricevuto 14 voti. 🔗 Leggi su Baritoday.it
St. Johns County bans smoking at parks and beaches | STOITM | December 3, 2025
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Stasera dalle 20,30 alle 21 sarò a Diretta Lombardia Sera su Antenna 3, ospite di Sara Polgati, per parlare con gli altri ospiti in studio del decreto del @ComuneMI sul divieto di fumo passivo all’aperto. x.com
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