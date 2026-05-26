Testamento biologico a domicilio | il Consiglio comunale di Bari dice sì alla proposta del nuovo servizio

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato un servizio domiciliare per il testamento biologico. Il nuovo sistema permette ai cittadini impossibilitati a muoversi per motivi di salute o disabilità di depositare le Disposizioni Anticipate di Trattamento direttamente a casa. La procedura mira a facilitare l'accesso alle disposizioni anticipate senza dover recarsi in ufficio. La decisione riguarda un’implementazione del servizio pubblico per le dichiarazioni di fine vita.

Attivare un servizio domiciliare per dare la possibilità, ai cittadini impossibilitati a spostarsi fisicamente per gravi motivi di salute o disabilità, di depositare le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento. Lo prevede un ordine del giorno approvato oggi dal Consiglio comunale di Bari. A. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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