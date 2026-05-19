Il Consiglio ha respinto la proposta di adottare un divieto totale di fumo, con 22 voti favorevoli, un voto contrario e 17 astenuti. La discussione si è svolta in maniera compatta, senza raggiungere una maggioranza sufficiente per approvare la proposta. Tra i presenti, un esponente di Forza Italia ha espresso voto contrario, mentre altri consiglieri si sono astenuti. La decisione finale rifiuta quindi l'implementazione di una misura di restrizione completa sul fumare.

Con 22 favorevoli, uno contrario (Alessandro De Chirico di Forza Italia), e 17 astenuti il Consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno proposto dalla consigliera della lista LaCivica Marzia Pontone, con oggetto "Milano città senza fumo - Promozione di spazi urbani liberi da nicotina e rafforzamento delle politiche di prevenzione del fumo". Bocciato però - 20 contrari e 13 favorevoli (il centrodestra e nella maggioranza i Riformisti, la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e la consigliera dem Elisabetta Nigris) e sette astenuti - il punto più discusso, il quinto, che prevedeva di introdurre il "divieto assoluto nelle strade e in quelle aree pubbliche dove bisogna rispettare almeno 10 metri di distanza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Divieto totale di fumo: no del Consiglio

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Salta il divieto totale di fumo allaperto: scontro in consiglio comunale

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