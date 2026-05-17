Pane e Pomodoro via libera ai bagni dopo le analisi Arpa | revocato il divieto di balneazione
Dopo alcuni giorni di divieto di balneazione, il tratto di mare davanti alla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari è stato riaperto. Le analisi effettuate dall'Arpa hanno confermato che i livelli di inquinanti sono tornati ai valori consentiti, permettendo di riprendere le attività di balneazione nella zona. La decisione di revocare il divieto è stata comunicata ufficialmente alle autorità locali, che hanno informato i cittadini della fine delle restrizioni.
Dopo lo stop dei giorni scorsi, è stato riaperto alla balneazione il tratto di mare antistante la spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari. Il divieto era stato disposto dal Comune dopo i violenti acquazzoni di giovedì 14 maggio che, come puntualmente accade in caso di forti precipitazioni, avevano. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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